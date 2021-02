Vereador Elvis Danis arregaça as mangas e ajuda população de Sena na enchente

Com a mão na massa

O vereador Elvis Danis tem se destacado na ajuda a famílias desabrigadas pela cheia do rio Iaco em Sena Madureira. Com um remo nas mãos e um barco, ele se dedica na remoção de famílias. Um excelente exemplo de que a atuação parlamentar não se resume apenas ao púlpito.

No time da reeleição

O governador Gladson Cameli e o senador Marcio Bittar se alinharam politicamente. A fórmula para isso é simples, Bittar quer Cameli candidato à reeleição no palanque do presidente Jair Bolsonaro e longe de partidos de esquerda.

Ao ar livre

No encontro as margens do igarapé São Francisco, na Vila Ivonete, durante o feriado de Carnaval, serviu para dar um ar mais puro ao realinhamento entre Bittar e Cameli. Sorridentes, eles posaram para fotografias, gravaram vídeos e falaram de investimentos pesados na área ambiental.

Recursos

Relator do orçamento 2021, Bittar garantiu que além do que já existe programado para ser destinado ao Acre, ele se empenha para destinar mais R$ 300 milhões aos cofres públicos. Isso é bom para o Acre.

Dever cumprido

A empresária Adelaide de Fátima sai de cabeça erguida do Instituto de Meio Ambiente do Acre. A exoneração publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (15) atende a determinação da Justiça. “Tenho sensação de dever cumprido” destacou a empresária.

Transparência

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, enviou todas as informações que foram solicitadas pela Procuradoria Geral da República, processo que vai apurar a lei complementar 381, que anistiou dividas de magistrados pelo recebimento de gratificações ilegais.

Batata quente

O presidente Jair Bolsonaro prometeu e cumpriu, enviou para os estados a batata quente do preço dos combustíveis. As Assembleias é que vão legislar em favor do imposto que mais incide sobre o valor, principalmente da gasolina.

Fake News

A turma do gabinete do mal como não perde tempo, espalhou uma fake News afirmando que o governador Gladson Cameli era o primeiro a alinhar a diminuição da alíquota com o governo federal. A informação foi negada.

Após as cinzas

Esse debate deve nortear o mundo político após a quarta-feira de cinzas. Até lá, a equipe econômica do governo deve encontrar uma saída para que, politicamente, o estado saia fortalecido nessa situação. A maior pressão vem do interior do Acre onde a gasolina já atinge a cifra de R$ 6. Se continuar assim, chegaremos aos dois dígitos até o final do ano.

Direito ao contraditório

A defesa do empresário preso na operação que investiga compra de computadores, teve dificuldades para acessar os autos do processo. Isso foi determinante para a decisão da desembargadora Regina Ferrari, revogar a prisão e determinar o juiz do caso autorizar acesso aos advogados ao processo.

Atuando na causa

A primeira-dama Ana Paula Cameli está atenta a situação de imigrantes em Assis Brasil. Foi pessoalmente se reunir com o prefeito e uma representação formada na maioria por haitianos. A secretaria se colocou à disposição para ajudar o município na tomada de decisões.

Prejuízos

Setores de malharia amargam prejuízos neste carnaval sem folia. A época normal, gerava-se emprego e renda com a produção em massa de abadás e adereços para blocos de carnaval

Imigrantes

Imigrantes que chegam na fronteira de Assis Brasil vêm de estados do sul. São Haitianos que estavam empregados e decidiram ir para o Peru. A esperança é de trabalhar em garimpos da região e fugir da situação de fome desse lado da fronteira. Eles estão de olho na rota México e Equador.

Fechamento

Mais de 1,5 mil empresas fecharam suas portas em 2020. por causa dos impactos econômicos provocados pela covid-19 no Acre. Os dados são do cadastro nacional de pessoas jurídicas. Na região norte, foram mais de 36 mil falências.

Providências

Na última semana o ministro Paulo Guedes admitiu a possibilidade de reeditar o programa criado para preservar empregos durante a pandemia. O programa emergencial de manutenção do empregro e da renda permitiu a suspensão de contratos por até 60 dias, os empregados recebiam valores correspondentes a seguro desemprego pagos pela união. A jornada poderia ser reduzida.

Defesa do estado

Elvis é bom de discurso e tem feito uma ampla defesa do governador Gladson Cameli na Câmara Municipal. Para o vereador, o momento é das instituições se unirem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele vai longe.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários