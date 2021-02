Médico Thor Dantas diz que negacionistas ‘muitas vezes’ são piores que o vírus

O médico acreano Thor Dantas afirmou, nesta semana, em seu perfil no Twitter, que os negacionistas da pandemia de Covid-19 são, no momento, o maior problema. “Muitas vezes maior do que o vírus”, escreveu o infectologista, que desde o início da crise de saúde vem alertando a população sobre os perigos do não cumprimento das medidas sanitárias.

O profissional chegou a dizer que essas pessoas são a maior ameaça à existência coletiva. “O estrago que fazem os negacionaistas ao questionar [sic] a máscara, ao promover aglomerações e ao amedrontar a população com relação a vacina é sem tamanho!”, criticou.

Para o médico, o “mar de gente” aglomerada sem máscara por motivo “fútil” é culpa de formadores de opinião que convenceram uma parcela da população que a vacina, o distanciamento e o uso de proteção facial são invenções ideológicas.

Ele completa que o endurecimento das medidas de contenção por parte do poder público, como o fechamento do comércio, também ocorre por culpa dos “negacionistas inconsequentes”.

“Agora ninguém mais segura essa onda… Ninguém mais convence o povo a usar máscara, a não aglomerar por motivo fútil, a manter um mínimo de distância uns dos outros, a lavar as mãos…”, lamenta o médico.

“Não temos vacina para abortar a epidemia – a tão conhecida vacinação de bloqueio que a ciência conhece tão bem. E quando tivermos ainda teremos que convencer muitos que a vacina é uma das tecnologias mais seguras e mais inteligentes já desenvolvidas até hoje pela ciência”, continua.

Por fim, Thor pinta um cenário apocalíptico caso um novo vírus pandêmico surja com letalidade e capacidade de infecção mais altas. “Um dia isso acontecerá. Os negacionistas, se não contidos, levarão a humanidade à extinção…”.

