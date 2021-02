Felipe Neto questiona dívida milionária de Ratinho e alfineta

Ele ainda compartilhou uma matéria do site Brasil de Fato, que ilustra as dívidas que o apresentador teria com a União

O youtuber Felipe Neto utilizou o Twiter na manhã desta sexta-feira (19) para questionar o apresentador Ratinho acerca do que faria se um ditador tomasse o poder no Brasil. Ele ainda compartilhou uma matéria do site Brasil de Fato, que ilustra as dívidas que o apresentador teria com a União, que somam o montante de R$ 80 milhões.

“Fica a pergunta ao Ratinho: Se um grande ditador tomasse o poder, exatamente como você pediu, você optaria por sair do país ou ser fuzilado?”, escreveu ele em sua rede social. A reportagem postada por Neto traz à tona uma dívida que Ratinho tem com três de suas empresas com o Governo. A Agropastoril Café no Bule, que deve R$ 77,9 milhões, a Agropecuária ABC Ltda que tem R$ 706 mil e a Massa & Massa Comunicação e Marcas Ltda, de R$ 663 mil. Juntas, totalizam R$ 79,3 milhões em dívidas.

Leia mais em UOL, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários