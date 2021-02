Feriadão: saiba o que abre e fecha no Acre a partir desta segunda-feira

O governo do Acre voltou atrás e decidiu declarar ponto facultativo nos referidos dias

A partir desta segunda-feira (15) até quarta (17) alguns serviços no Acre sofrerão mudanças com os feriados de Carnaval e Semana Santa

O governo do Acre voltou atrás e decidiu declarar ponto facultativo. Com isso, os servidores públicos de atividades não essenciais, que estão de trabalho remoto, não terão expediente nesses três dias. Segundo o governo, a ideia é evitar aglomerações.

Confira:

Correios

A Superintendência Estadual dos Correios informa que suas unidades operacionais e de atendimento funcionarão normalmente nos dias 15, 16 e 17. Assim, nos dias 15, 16 e 17/2, no Estado, haverá atendimento nas agências e entrega de objetos postais conforme as condições vigentes.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) atenderá normalmente nessas datas, das 8h às 20h. Os clientes poderão registrar manifestações ou obter informações sobre produtos e serviços no site dos Correios: www.correios.com.br.

Bancos

O Sindicato dos Bancários no Acre informou que as agências não terão expediente na segunda-feira e na terça, mas retornam na quarta-feira, atendendo das 10h às 12h.

Na quinta-feira (18), os atendimentos retornam dentro dos horários convencionais.

Unidades de Saúde e Segurança

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA), além do Pronto Socorro de Rio Branco e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) mantêm o funcionamento normal.

Delegacias também estarão abertas durante os feriados.

