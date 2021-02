Feriado com tempo instável e chuvas a qualquer hora do dia em Rio Branco

A elevada umidade do ar e o tempo instável, com chuvas, em geral, passageiras e pontuais, vão predominar no Acre nesta terça-feira (16).

A previsão é do pesquisador Davi Friale, que afirma que “no Acre, pode chover desde as primeiras horas, principalmente no leste e no sul do estado. A temperatura mínima, no estado, oscila entre 21 e 24ºC e a máxima, entre 27 e 30ºC”.

Ainda segundo o pesquisador, nos primeiros 15 dias de fevereiro já choveu 80% da média prevista para Rio Branco durante todo o mês.

