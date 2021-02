FFAC pede a flexibilização da prática do futebol profissional

No teor do documento, a entidade futebolística acreana pede a compreensão das autoridades de saúde para a retomada do futebol, citando que alguns estados

Restando pouco mais de uma semana para a bola rolar para a disputa do Campeonato Acreano-2021, a Federação de Futebol do Acre (FFAC), enviou nessa sexta-feira (26) ofício direcionado ao Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, onde pede a flexibilização da prática futebolística nos clubes profissionais do estado, assim como a liberação de jogos oficiais nas praças esportivas de Rio Branco.

No teor do documento, a entidade futebolística acreana pede a compreensão das autoridades de saúde para a retomada do futebol, citando que alguns estados, como Amazonas e Bahia, chegaram a decretar lockdown, mas flexibilizaram a prática futebolística profissional.

Outro argumento usado pela entidade futebolística acreana para sensibilizar as autoridades está relacionada aos custos financeiros que as equipes locais estão realizando neste início de temporada, como contratação de atletas (muitos deles de outros centros), pagamento de salários, alimentação/alojamento, entre outras despesas.

Foto: Foto/Manoel Façanha

