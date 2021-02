FFAC recebe recursos financeiros do Governo destinado aos clubes que disputaram Copa Verde

Os clubes acreanos que disputaram a Copa Verde caíram na fase oitavas de final, mas finalmente tiveram boas notícias em relação aos recursos que foram prometidos pelo Governo do Estado para disputa da competição regional.

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou nesta quinta-feira (11), que os R$ 180 mil foram depositados na conta bancária da entidade para repasse às equipes.

Após atraso de praticamente dois meses, Atlético-AC, Rio Branco-AC e Galvez foram comtemplados com R$ 60 mil cada. O valor líquido, no entanto, gira entorno de R$ 57 mil já que as equipes deverão pagar encargos e impostos.

O presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes, disse ao ge que entidade está à disposição dos clubes para iniciar o procedimento de retirada do dinheiro.

O Atlético-AC foi eliminado na Copa Verde pelo Manaus-AM no Acre, após derrota por 5 a 1. O Rio Branco-AC deu adeus à competição após revés de virada para o Independente-PA por 3 a 1, em casa.

O Galvez bateu o São Raimundo-RR na primeira fase, mas caiu para o Paysandu na fase seguinte, derrotado por 5 a 1.

