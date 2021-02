Final de semana chegou: veja os lançamentos da Netflix

Em relação a séries, nessa semana, o destaque foi para o título “ Tribes of Europa ”, que traz 3 irmãos lutando por seu continente

A Netflix atualiza o seu catálogo de forma constante com novas séries, filmes e outras produções em vídeo para agradar seus assinantes fazendo com que eles tenham o que assistir. Já para não perder nada de bom que entra no serviço, é sempre bom estar de olho na lista de lançamentos da Netflix da semana.

Em relação a séries, nessa semana, o destaque foi para o título “ Tribes of Europa ”, que traz 3 irmãos lutando por seu continente após uma catástrofe global.

