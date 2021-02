Flamengo vence o Internacional de virada e fica a uma vitória do título

O Campeonato Brasileiro de 2020 terá emoção até o “minuto final”. De virada, o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo, no Maracanã, e, de quebra, assumiu a ponta da tabela, abrindo dois pontos de vantagem sobre o Colorado. Líder pela primeira vez no torneio, o Rubro-Negro agora depende de uma vitória sobre o São Paulo, na quinta, para ser octacampeão nacional.

O Colorado, que se vencesse no Rio de Janeiro seria campeão, abriu o placar com Edenílson, mas o Rubro-Negro respondeu com gols de Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Na próxima quinta, enquanto o time de Rogério Ceni visita o Tricolor no Morumbi, a equipe de Abel Braga recebe o Corinthians no Beira-Rio.

