Flordelis foi internada por “excesso de medicação”, diz assessoria

Após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de afastá-la do cargo de deputada federal, parlamentar foi internada em hospital de Niterói

A assessoria de imprensa da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) informou que a parlamentar foi internada, no início da noite dessa terça-feira (23/2), por “excesso de medicação”.

A pastora está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de hospital Niterói D’Or, na Região Metropolitana do Rio. A nota foi divulgada nas redes sociais da parlamentar, segundo matéria do jornal Extra.

A assessoria afirma ainda que o consumo excessivo de medicamentos ocorreu após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de afastá-la do cargo de deputada federal.

Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Rio decidiram pela suspensão do cargo que Flordelis ocupa na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.

