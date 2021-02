Folha da bananeira é a alternativa sustentável a embalagens; leia mais na coluna da Beth

E-mail: cacau4949@hotmail.com

Apaixonada por Carnaval, Mary Benevides recebeu alguns amigos para assistirem os desfiles antigos do sambódromo carioca exibidos pela rede Globo. Posso garantir que os petiscos estavam deliciosos.

Samuel Egídio com a esposa Marisa e a filha Manoela no book de Samuel Júnior, que nem nasceu e será obrigado a ser botafoguense mesmo com o time rebaixado para a série B.

O casal Zayra e Aurélio Cunha celebrou 26 anos de casamento do jeito que gostam: muito samba, cerveja, churrasco e a numerosa família reunida. Meus votos sinceros de mais amor, bênçãos, saúde e muita paz!

75 anos de vida, 55 de carreira, para muitos, Gal Costa é a maior intérprete da música popular brasileira. Divina maravilhosa, a baiana celebra sua trajetória com Nenhuma Dor, álbum de duetos com cantores da nova geração que revisita o passado de olho no amanhã.

Luciane Torres Lacradora com a make de sua própria autoria e louros do curso de maquiagem online.

Linda de viver a Miss Acre Mirim Esther Diniz causando para a coluna da tia Beth.

Rita Onofre feliz da vida com seu bolo de aniversário que ganhou de seus vizinhos dia 18. Parabéns para ela!

A infância em Hamburgo seria a relação com submundo da violência e da criminalidade que tomavam conta de sua cidade natal. A jovem alemã sobreviveu em meio as drogas e prostituição antes dos 14 anos. Seu destino, porém, foi o sucesso de seu relato, contando justamente essa dura trajetória ao longo de sua infância e adolescência, no livro autobiográfico Eu, Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Ela migrou da pobreza extrema e da dureza das ruas de Berlim para a fama e a riqueza sem qualquer preparo ou apoio. Quando livro foi lançado, Christiane tinha somente 16 anos, e quando o filme chegou às telas, ela tinha 19. Ninguém acreditava, então, que aquela jovem perdida sobreviveria muitos anos – e até hoje não acreditam que ela ainda está viva.

Toda trabalhada no cokar Edileusa Feitosa no carnaval em casa junto da família e sem aglomeração.

Morando atualmente em Istambul, na Turquia, o artista plástico nascido no Acre, ganhador de vários troféus e medalhas, Dinildomar das Chagas de Moura, de 54 anos, participará do torneio cultural que abordará temática livre, com foco em questões atuais, como a pandemia do novo coronavírus, fome, sensibilidade, aquecimento global, política, economia e religião. O evento será no próximo mês de março, na cidade de Caldas da Rainha, cidade portuguesa do distrito de Leiria.

O Brasil é um dos maiores produtores de banana do mundo produzindo cerca de 7 milhões de toneladas ao ano e também a fruta mais consumida pelos brasileiros. Ela é rica em nutrientes, mas há outro subproduto da banana que ainda é descartado como lixo, são suas folhas. A folha da bananeira é a alternativa natural e sustentável a embalagens e papel alumínio. O império gastronômico já utiliza para assar peixe, para forrar a forma de bolo, para assar legumes enfim, o que a imaginação mandar. Pesquisadores estudam a planta com o objetivo de eliminar caixas, pratos e copos descartáveis

Amigo, atencioso e atleta Luc Lima foi um dos aniversariantes do dia 19. Vida longa querido!

Acreditando que a vacinação é fundamental para a retomada da economia, além da questão sanitária, grupo de empresários e entidades, capitaneados pela empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, e seu Grupo Mulheres do Brasil, lançou o projeto Unidos pela Vacina, movimento que visa facilitar a chegada do imunizante contra a Covid-19 a todos os brasileiros até setembro.

O movimento planeja várias frentes, como facilitar a aquisição e produção de insumos, como seringas e agulhas, e ajudar na fabricação dos imunizantes, com o auxílio na logística e solução de problemas da Fiocruz e do Instituto Butantan.

Indiferentes a indiferença do governo federal o projeto vem recebendo apoio e doações de empresas de vários Estados brasileiros. A CDL de Belo Horizonte fez adesão dia 19, disponibilizando transporte, material e espaço para a aplicação das doses em Belo Horizonte.

A massoterapeuta Suzete Vicentino na contagem regressiva para inauguração de seu espaço de massagens, drenagem e maquiagem no bairro Morado do Sol.

On Line

*Eu já estou como Erasmo, sentada à beira de um caminho que não tem mais fim à espera de abraços apertados assim colado assim, abraços e beijinhos, mas claro, tudo só depois da picada da vacina.

*A Petrobras subiu o preço dos combustíveis pela enésima vez, autorizado pelo presidente, que prometia controlar o preço do produto em sua louca campanha política. Sair de casa tornou-se amargamente caro para a população que trabalha e depende de salário.

*Enquanto a esquerda se divertia com o Daniel Silveira, o presidente Jair Bolsonaro dava um duro golpe na Petrobras e pelo jeito não restará país algum.

*A defesa de Daniel Silveira pode recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos para tentar liberar o deputado federal.

*O Brasil acompanhou a votação do BBB-21, na última terça feira, como uma decisão de Copa do Mundo. Penso que os brasileiros precisam aprender a votar para presidente igual aprendeu a votar em reality show.

*Incrível como desvirtuam os significados de democracia e liberdade defendendo que elas sejam salvo-conduto para todo o tipo de crime ou apologia a crimes, até mesmo aqueles que atentam contra a Constituição, carta maior da própria democracia.

*O Concurso Juvenal Antunes de Poesia faz parte do Festival Literário de Jovens Escritores, projeto financiado pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, através da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural e apoio da Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL). As inscrições já estão abertas ‪e seguem até o dia 19 de março.

*Algumas pessoas não estão levando essa tragédia a sério. Esse vírus é desconhecido e tem se mostrado cada vez mais agressivo em faixas etárias consideradas fora de risco como foi provado. Todo cuidado é pouco mesmo com a vacina.

*A mutação torna o corona vírus muito mais contagioso. Já está sendo espalhado pelo mundo. Não há mais o que ser feito além disso, divulgar, já que o brasileiro decidiu morrer e matar deliberadamente. Infelizmente, como dissemos, janeiro foi trágico e fevereiro pior. Quem se isolar ainda tem chance de não ser contaminado (a).

*Muito triste esse nosso tempo extremado de perdas físicas, afetivas e simbólicas. Enquanto nossos amigos, conhecidos e desconhecidos partem precocemente, o Estado de Exceção avança celeremente no país do futuro implodido.

O governo brasileiro tem matado e destruído, por ação e por inação, riquezas naturais e humanas.

É fato. Vamos nos cuidar e cuidar do próximo usando máscara, álcool gel e manter o distanciamento.

Ostra feliz não faz pérola

As pérolas são formadas quando um grão de areia ou parasita invade e ameaça a ostra, que o envolve em camadas de madrepérola ou nácar, como forma de defesa, resultando na jóia que nos encanta. Sem um agente estranho e incômodo não há pérola. Todos vivenciamos eventos e experiências que nos afetam, machucam ou nos tiram da zona de conforto, obrigando-nos a uma ação ou reação.

Frequentemente não há como negar ou impedir que algo nos invada ou nos perturbe, mas há como nos defender e decidir o que fazemos com aquilo que nos afeta. Por outro lado, nós mesmos podemos produzir o crescimento escolhendo consciente e amorosamente algo que nos faça dar passos adiante, expandindo limites e produzindo novas habilidades, conhecimentos, belezas e sentimentos dentro de nós.

A dor, o amor e os desafios nos fazem caminhar – ou paralisar. Qual destino você tem dado para as areias em sua vida?

Rubens Alves

