Foragido é preso após roubar moto e assume ter matado dono de distribuidora na Sobral

O foragido Rafael Souza da Silva, de 19 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (5), na Travessa Tiradentes, no bairro João Paulo II, na Baixada da Sobral, em Rio Branco. Ele é acusado de assalto e também por matar o dono de uma distribuidora na Sobral, na última quarta-feira (3). Um adolescente de 17 anos foi apreendido na mesma ação, acusado de assalto.

Segundo informações da polícia, militares da Força Tática do 1° Batalhão faziam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia informando o roubo de uma motocicleta na rua 26 de Julho, no Residencial Bom Sucesso. Na ação, Rafael e o adolescente de 17 anos estavam a pé e roubaram a moto de um trabalhador. A guarnição da PM estava perto do local do ocorrido e foi atender a ocorrência.

Os policiais acabaram encontrando a motocicleta no final da rua Iolanda Lima, no bairro Plácido de Castro, e em seguida receberam outra informação de que os criminosos estavam escondidos em uma residência na Travessa Tiradentes, no bairro João Paulo II.

Ao chegar no local, foi feito um cerco policial e Rafael e o menor foram detidos. Aos policiais, Rafael confessou ter participado da morte do jovem Witalo Leonardo da Silva, de 22 anos, que era dono de uma distribuidora na Avenida Sobral. Já o menor foi reconhecido na participação do roubo da motocicleta no Bom Sucesso.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

