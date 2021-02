Foto íntima de Rodolffo, do ‘BBB21’, vaza e nude do cantor movimenta web

No clique, o participante do 'BBB21' aparece fazendo a selfie em frente ao espelho com parte íntima à mostra e internautas

Uma suposta foto do sertanejo Rodolffo nu está circulando nas redes sociais nesta segunda-feira (08). No clique, o participante do ‘BBB21’ aparece fazendo a selfie em frente ao espelho com parte íntima à mostra e internautas compararam a tatuagem nos braços. Veja as reações!

No clique, Rodolffo aparece sem camisa e com partes íntimas à mostra. Os internautas apostam que seja de fato o famoso ao comparar as tatuagens dele com a do indivíduo da foto. Os administradores do perfil da dupla de Israel ainda não se manifestaram sobre o nudes. Veja as reações dos internautas! Leia mais em PUREPEOPLE, clique AQUI!

