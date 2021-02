Friale prevê queda no nível do Rio Acre nos próximos dias e alerta para cheia no Juruá

A previsão para o fim de semana é de sol e calor na maior parte do baixo Acre

O metereologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui, trouxe algumas previsões para o Acre nesta quinta-feira (11).

Os rios em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, de acordo com ele, devem ter os níveis elevados nos próximos dias, enquanto o Rio Acre deve continuar baixando.

“O rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, que nesta quinta-feira, marcava 9,8m, deverá subir rapidamente, devendo passar a cota de alerta nas próximas 48h e a cota de transbordamento, até o início da próxima semana. Alertamos urgentemente a cidade de Tarauacá, pois o nível do rio de mesmo nome deverá passar da cota de transbordamento e provocar enchente e inundações neste fim de semana”, comentou.

A previsão para o fim de semana é de sol e calor na maior parte do baixo Acre, podendo ocorrer chuvas passageiras. “Em Sena Madureira, entretanto, é bom ficar atento, tendo em vista que ocorreram chuvas moderadas no vale do rio Iaco”, finalizou.

