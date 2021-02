Gefron apreende cocaína em veículo que era transportado sobre caminhão na BR-317

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron), em cumprimento à operação Hórus, do Programa V.I.G.I.A, apreendeu na manhã desta segunda-feira, 22, 4.038kg de cocaína que se encontravam no interior de um veículo Honda Fit que era transportado na carroceria de um caminhão na BR-317.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, em abordagens veiculares na rodovia, aproximadamente 30 quilômetros antes da cidade de Epitaciolândia, a equipe de plantão abordou um caminhão-guincho FordCargo, que transportava um veículo Honda Fit LX sobre a carroceria.

Durante a revista no interior dos veículos, os policiais encontraram quatro “tijolos” de cocaína embalados em fita azul, dentro do veículo transportado. A confirmação do tipo de entorpecente foi possível por meio de narcoteste realizado no próprio local.

Indagado sobre a quem pertencia o material, o dono do Honda Fit respondeu que a droga era de sua propriedade e que esta veio da Bolívia. Ele também afirmou que recebeu o entorpecente de um boliviano que lhe entregara na sexta-feira, 19, em Epitaciolândia.

O homem ainda disse que o dono do caminhão não tinha qualquer envolvimento ou ciência do ilícito transportado.

A equipe do Gefron informou que durante o transporte para a Delegacia, o dono do Honda Fit, mesmo algemado para evitar a fuga, conseguiu quebrar o próprio celular, o que de acordo com o Boletim, provavelmente seria com o intuito de ocultar provas do tráfico de drogas que cometia.

Os dois nacionais envolvidos, juntamente com os veículos foram conduzidos à delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia para os procedimentos legais cabíveis ao caso.

