Governador visita Sena Madureira e entrega cestas básicas aos desabrigados

O governador Gladson Cameli (sem partido) esteve na manhã deste domingo (21) em Sena Madureira, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes, para conhecer de perto a situação dos desabrigados.

Ele chegou de helicóptero por volta das 9h e, após entrevista na Rádio Aldeia do município, pegou o barco para adentrar nos bairros alagados do Segundo Distrito da cidade.

Cameli desceu do veículo para conversar com moradores e, na ocasião, entregou cestas básicas adquiridas pelo governo. Ele afirmou que não vai medir esforços para ajudar os senamadureirenses.

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) têm colaborado com os moradores da quarta maior cidade do Acre com abastecimento de água potável por meio de carros pipa e a destinação de veículos para resgate de pessoas, animais e objetos.

Gladson também mostrou preocupação com um possível aumento dos casos de dengue após a vazante dos rios por conta de poças de água parada que ficam sobre as áreas atingidas pela enchente.

Após a visita aos bairros, o governador fez um ato solene de entrega de dezenas de cestas básicas para os mais necessitados no Centro Estadual de Educação Permanente (Cedup). Lá, ele agradeceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que virá ao Acre na quarta-feira (24), e do senador Márcio Bittar (MDB).

A agenda do governador foi acompanhada pelo secretário de Saúde Alysson Bestene, pelo deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), pela presidente do PTB, Charlene Lima, pelo chefe do Departamento da Juventude, Robson Vital, pelo diretor do Depasa, Jairo Cassiano, pela ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB), pelo ex-deputado José Vieira (PSDB) e vereadores do município.

De Sena Madureira, Gladson partiu para Assis Brasil, cidade que sofre crise humanitária por conta de conflitos com imigrantes que tentam atravessar a fronteira com o Peru.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários