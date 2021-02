Gladson diz que população tem direito e dever de fiscalizar aplicação da vacina contra covid-19

Em pronunciamento, governador destacou resultados da vinda do presidente Jair Bolsonaro ao estado

Em pronunciamento neste domingo (28), o governador Gladson Cameli falou sobre o resultado da vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Acre na última quarta-feira (25) quando anunciou investimentos para o Acre.

Segundo o gestor, o governo federal se comprometeu em buscar uma solução para a crise migratória vivida pelo estado. Ele frisou o anuncio Da inauguração da Ponte do Madeira que vai ligar o Acre ao restante do país por terra, programado para o dia 18 de março.

Se tratando da pandemia no Acre, o governador disse que foram recebidas mais de 20 mil doses de vacina contra a covid-19 e lembrou que a aplicação é de dever de cada município. Cameli também reforçou que a população pode e deve fiscalizar a forma como os prefeitos estão realizando as aplicações das vacinas para que sejam feitas da forma instruída pelo Ministério da Saúde.

“O governo está fazendo sua parte, trazendo as vacina, agora cabe aos cidadãos fiscalizar sua prefeitura para que as aplicações sejam feitas de forma correta”, explicou.

Ainda de acordo com Gladson, o governo está empenhado em combater a pandemia, mas sem esquecer da necessidade de proteger também a economia.

No vídeo, o governador lembrou que está usando todos os recursos para proteger empregos e vidas, mas ressaltou que a segunda onda do coronavírus está ainda mais perigosa e por isso precisa do comprometimento da população.

