Gladson diz que Saúde do Acre só tem dinheiro para mais 3 meses de enfrentamento à Covid-19

O governador Gladson Cameli declarou em entrevista ao UOL que o Estado conta com pouco mais de R$ 42 milhões para gastos no enfrentamento da pandemia do Covid-19. o ACre vive hoje o pior momento desde o início da pandemia. Segundo o último boletim divulgado pela Sesacre na terça-feira (23), doram registrados 621 novos casos da doença, mais cinco mortes e quase 300 pessoas internadas.

Para ele, o recurso repassado pelo governo federal é suficiente para manter o sistema de saúde em funcionamento por apenas 3 meses. “Eu tenho um saldo na conta hoje de R$ 42.597.948,63 no caixa do covid-19. Por mês, são de R$ 12 a 15 milhões com os gastos”, ressaltou.

Desde o início da pandemia em março de 2020, o governo do Acre recebeu R$ 173 milhões, no momento, o gestor aguarda o envio de mais recursos para enfrentamento da doença.

A expectativa é que o presidente Jairo Bolsonaro, que estará no Acre nesta quarta-feira (24) anuncie mais investimentos para o estado que enfrente, além da covid-19, epidemia de dengue, enchentes e crise migratória.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello acompanha o presidente na visita ao Acre.

