Gladson diz que vai ao STF pedindo imunização em massa da população no Acre

O governador Gladson Cameli disse que entrará com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que o Ministério da Saúde realize a imunização em massa da população do Estado.

Segundo o chefe do Executivo, as tratativas da ação estão sendo discutidas com o procurador-geral João Paulo Setti Aguiar. “Estamos conversando sobre a possibilidade tendo em vista a situação de calamidade pública vivenciada em todo o Acre. Temos a fronteira, imigrantes, covid-19, cheia dos rios, Dengue. Estamos em uma verdadeira batalha”, argumentou.

Cameli destacou que a grande preocupação no momento é em relação a nova variante chamada de P.1, que já foi identificada no Amazonas.

“Temos que nos prevenir para que a cepa não se espalhe para o restante do país. Então na época que estourou no Amazonas, pediram para a gente doar, porque agora não pode nos ajudar, se eu não posso comprar, então estamos em uma verdadeira catástrofe”, ressaltou.

