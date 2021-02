Gladson diz que vai distribuir ‘kichutes’ produzidos no Acre a alunos da rede pública 

Durante a assinatura da convocação dos mais de 300 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar do Estado, nesta sexta-feira (26), o governador Gladson Cameli declarou que vai distribuir sapatos produzidos no Acre aos alunos da rede pública estadual.

Segundo Cameli, essa será a prova de que o Acre já começou a produzir matérias. “Essa página de que o Acre não produz nada está virada, já estamos produzindo, tanto produtos como no agronegócio”, ressaltou.

O modelos dos sapatos, conhecido como ‘Kichute’, é uma mistura de tênis e chuteira, eles foram sucesso na década de 80 e, por isso, o governador acredita que haverão críticas. “Não ligo pra isso, quem reclamar, ponha a mão na massa e vá produzir também”, encerrou.

A distribuição dos pares de sapatos irá contemplar mais de 160 mil alunos da rede pública estadual.

