Gladson e Bocalom instauram comissão para reverter sistema de água e esgoto para o município

O governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom assinaram o decreto n° 01 que trata de instituir a Comissão Interinstitucional destinada a atuar na instauração e condução do procedimento de reversão do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto no âmbito do município de Rio Branco.

O decreto havia sido assinado formalmente na sexta-feira (19), mas foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (22).

Segundo o decreto, caberá ao comitê instaurar, conduzir e concluir todos os trâmites legais necessários para reverter o sistema de água e esgoto da capital acreana. Prevista para durar seis meses, a reunião inaugural será marcada pela elaboração do plano de trabalho e cronograma de atividades da comissão.

Os membros da comissão deverão se reunir em até 15 dias para discussão do projeto que deverá levar um ano para conclusão.

