Gladson e Bolsonaro devem anunciar auxílio de R$ 150 para pessoas de baixa renda no AC

O governador Gladson Cameli declarou em entrevista ao Portal Yaconews na manhã deste domingo (21), no município de Sena Madureira, que deverá anunciar nos próximos dias o lançamento oficial do ‘Enche o Bucho’, programa assistencial apresentado pelo governo em julho do ano passado e que tem por objetivo atender as famílias em situação de fragilidade social decorrente da pandemia da Covid-19.

“Vamos lançar o auxílio que vai beneficiar aquelas pessoas que não possuem nenhum tipo de renda no Acre”, explicou, ressaltando que todas as famílias atingidas que não obtiverem renda serão contempladas com a ajuda do governo do Acre.

As famílias serão beneficiadas com Cartão Solidário no valor de R$150,00 para compras de itens de primeira necessidade (gêneros alimentícios), em estabelecimentos comerciais credenciados.

De acordo com o chefe do executivo, o presidente da República Jair Bolsonaro também aproveitará a visita ao Estado para fazer o lançamento da continuidade do auxílio emergencial. O Projeto de Lei 5495/20, propõe a extensão do decreto de Estado de Calamidade e do auxílio de R$ 300 reais por alguns meses.

Até o fim de 2020, cerca de 500 mil acreanos receberam ajuda do governo federal. Isso significa que em 56,7% dos domicílios do Acre, ao menos um morador recebeu o benefício.

