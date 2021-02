Gladson garante 170 sacolões e colchões e manifestantes liberam ruas na capital 

Nenhum representante da prefeitura de Rio Branco esteve no local do protesto

Após dezenas de manifestantes interditaram as ruas Manaus, Isaura Parente e Valdomiro Lopes nesta terça-feira (9), em Rio Branco, em busca de assistência devido a alagação que atingiu diversos bairros, o governador Gladson Cameli esteve no local e garantiu solucionar as principais reivindicações do grupo.

Ao todo, o governador destacou que vai enviar cerca de 170 sacolões, além de kit limpeza e colchões. “Vou mandar o sacolão pras famílias que estão precisando. Me dá o número de famílias que precisam, que eu vou mandar. Vou mandar kit de limpeza também. Eu tô garantindo isso pra vocês”, declarou.

Em seguida, o chefe do executivo estadual, pediu aos manifestantes que liberassem as ruas para o tráfego normal de veículos. “Agora vamos liberar o trânsito”, solicitou.

Enquanto perdurou o protesto, nenhum membro da prefeitura municipal compareceu ao local para negociar com os moradores.

