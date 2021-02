Gladson pode decretar situação de emergência no Acre nas próximas horas

O governador Gladson Cameli vai decretar situação de emergência nas próximas horas. A informação foi dada pleo próprio chefe do executivo em suas redes sociais nesta terça-feira (16). O motivo é o momento adverso que o estado enfrenta com as enchentes dos rios, a pandemia do coronavírus, o surto de dengue e crise migratória na fronteira com o Peru.

Ele embarca na quarta-feira (17) para Brasília onde se reúne com o ministro da Economia os ministros Paulo Guedes e o do do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

A expectativa é que o decreto seja publicado já na quinta-feira (18).

O governador anunciou ainda a distribuição de cestas básicas para famílias atingidas pelas cheias. “Em conjunto com a Presidência da República, bancada federal e todos os prefeitos estamos encaminhando cestas básicas para famílias atingidas em três municípios”.

