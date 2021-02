Gladson volta atrás em mais 5 exonerações do Idaf e nomeia mais 3 comissionados 

Os exonerados eram indicações do deputado estadual Neném Almeida

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (19), o governador Gladson Cameli decidiu voltar atrás em mais 5 exonerações do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

No geral, Cameli havia exonerado 43 indicações do deputado estadual Neném Almeida. O governador resolveu nomear mais três comissionados.

Na quinta-feira (18), ele havia voltado atrás em outros três cargos.

