Gleici repudia linchamento virtual de Karol Conká: “Indignação é pra hora da votação”

Em pouco mais de uma semana de confinamento, Karol Conká já é uma das participantes mais rejeitadas, não só do “Big Brother Brasil 21”, como de toda a história do programa. Com diversos pedidos para a saída da rapper do reality o quanto antes, Gleici Damasceno, campeã do “BBB18”, saiu em defesa da artista.

“A Jaque errou?! Errou, sim, e continua errando, mas vocês não acham que muitas pessoas estão repetindo as atitudes dela quando tripudiam em cima?! Ela já perdeu quase TUDO (carreira, contratos com grandes marcas, fãs e vai sair rejeitada do programa)”, escreveu Gleici. “Acho que os limites estão sendo ultrapassados: é como continuar batendo em alguém que foi nocaauteado”.”A indignação é pra ser despejada na hora da votação. Ela assumiu esserisco de ser rejeitada (ou não) pelo público”, continuou a ex-“BBB”. “No mais, mesmo NÃO CONCORDANDO e REPUDIANDO as atitudes dela, não compactuo com nenhuma forma de linchamento. Só pra gente tentar pensar um pouquinho diferente. Eu compartilho do mesmo sentimento de vocês, mas não acho correto LINCHAR ou TRIPUDIAR em cima de NINGUÉM e já fiz parte de linchamento virtual, mas repensei.”. Confira:

A Jaque errou?! Errou sim, e continua errando, mas vocês não acham que muitas pessoas estão repetindo as atitudes dela quando tripudiam em cima?! Ela já perdeu quase TUDO(carreira, contratos com grandes marcas, fãs e vai sair rejeitada do programa…) — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) February 3, 2021

