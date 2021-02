Globo negocia para ter Champions League na TV aberta até 2024

Após perder a Libertadores, a Fórmula 1 e o Campeonato Carioca, a Globo procura se recuperar e vai atrás de um reforço importante para compor sua grade esportiva. A emissora carioca estuda fazer uma proposta para transmitir a Champions League até a temporada 2024.

O leilão para os direitos de transmissão da competição europeia ocorre em março. De acordo com apuração do Uol, a emissora carioca estuda as questões financeiras para viabilizar uma possível união que seja vantajosa para o canal.