Globo quer relançar o No Limite com Marcos Mion na apresentação

Sem contrato com nenhuma TV desde a rescisão em comum acordo do seu contrato com a Record, em janeiro deste ano, Marcos Mion está em vias de ser anunciado como o mais novo apresentador da Globo.

O animador é a escolha da emissora carioca para comandar a releitura do No Limite, o reality show que foi comandado por Zeca Camargo entre 2000 e 2009. A informação é da jornalista Cristina Padiglione, do F5.

