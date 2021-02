Gloria Perez sobre queixa-crime de Paula Thomaz: “Coisa de psicopata”

Gloria Perez conversou com o Metrópoles, na manhã desta quinta-feira (25/2), sobre a queixa-crime que Paula Thomaz abriu na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), no centro do Rio de Janeiro, contra a autora da TV Globo.

Paula Thomaz, que foi condenada a 18 anos de prisão pelo assassinato da atriz Daniella Perez, filha da Gloria, abriu uma queixa-crime pela autora responder comentários, no Facebook, sobre Paula estar investindo na carreira artística de uma de suas filhas. A informação foi publicada, com exclusividade, por Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

“Coisa de psicopata. Logo, é preocupante que essa mulher esteja tentando se introduzir, através da filha, em meu ambiente de trabalho. Quem corre risco sou eu”, desabafou a autora.

Gloria ainda cita um trecho da decisão do juiz José Geraldo Antônio, no dia 17 de maio de 1997, da qual condenou Paula Thomaz pelo assassinato de Daniella Perez:

“A melhor descrição de Paula Peixoto (ex-Thomaz) é do juiz que a condenou: ‘A conduta da ré exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde quando contribuiu consciente e voluntariamente para destruir a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar do ataque de seus algozes, pois, além da desvantagem na força física, o fato se desenrolou em local onde jamais se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima.

Demonstrou a ré assim, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social e com inegável potencial de periculosidade’”, escreveu a autora.

Paula Thomaz e o marido abriram um boletim de ocorrência contra Gloria e alguns internautas na DCAV pelos crimes de ameaça e difamação.

