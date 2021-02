Governo diz que novas medidas para reabertura do comércio serão comunicadas em breve

Conforme adiantado pelo ContilNet nos últimos dias, o governador Gladson Cameli pretende flexibilizar o decreto que coloca o Acre em bandeira vermelha e assim, permitir a reabertura do comércio. Uma outra medida, confirmado pelo governador ao ContilNet, é o lockdown aos finais de semana.

Entenda: Gladson Cameli confirma lockdown no Acre a partir da próxima semana

Em uma nota enviada á imprensa nesta quinta-feira (25), o governo explicou que a medida se dá após diálogos com empresários de diversos setores e que ainda está sendo discutida com o órgãos de saúde e controle e será comunicada com antecedência à população, “inexistindo, portanto, a possibilidade de escassez de quaisquer produtos de uso ou alimentação”, diz documento.

Confira a nota na íntegra:

O governo do Estado do Acre informa que após amplos diálogos com diversas classes empresariais e distintos setores da economia, visando estabelecer uma nova metodologia que permita a abertura gradativa do comércio e considerando indiscutivelmente as medidas obrigatórias para que não haja maior contágio pelo coronavírus, pretende estabelecer, nas próximas semanas, medidas de flexibilização para o setor.

A questão ainda está sendo devidamente avaliada junto aos órgãos de saúde e controle do Estado para não causar danos à população e promover a volta do comércio com diligência e responsabilidade.

Importa esclarecer que quaisquer medidas serão divulgadas com bastante antecedência, inexistindo, portanto, a possibilidade de escassez de quaisquer produtos de uso ou alimentação.

Lembrando que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 e o governo do Estado não permitirão o descuido nas medidas mais simples de proteção, como a manutenção total do uso de máscaras, preferencialmente descartáveis, e uso constante de álcool gel 70%, além da medida higiênica de lavar sempre as mãos com água e sabão.

