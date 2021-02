Governo instala câmeras de videomonitoramento em presídios do interior do Acre

O sistema da unidade de Cruzeiro do Sul conta com 35 câmeras de alta resolução e dois Speed Dome

Com o objetivo de combater o crime organizado e proporcionar mais segurança e eficiência nos presídios, o governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), instalou sistema de videomonitoramento nas Unidades Penitenciárias Moacir Prado, em Tarauacá; e Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. Cada um dos presídios contará com uma sala de videomonitoramento, o que fortalecerá a logística de segurança no perímetro interno.

Na estruturação do projeto, foram utilizados cabos de fibra ótica e realizado um trabalho de recuperação do circuito fechado de TV (CFTV) antigo. O valor total do investimento é de R$ 669.151,37, oriundos do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

O sistema da unidade de Cruzeiro do Sul conta com 35 câmeras de alta resolução e dois Speed Dome, que são câmeras com visão de 360°. Já na unidade de Tarauacá, 32 câmeras de alta resolução e um Speed Dome foram instalados.

Para o presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Arlenilson Cunha, a instalação do sistema de videomonitoramento, além de representar significativo avanço, contribui no aparato da atividade de policiamento preventivo dos estabelecimentos penais.

“Esta é uma importante ferramenta que o governo do Estado disponibiliza aos policiais penais. Com as salas de videomonitoramento é possível ampliar o campo de visão dos profissionais, bem como a segurança dentro dos presídios”, destaca.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários