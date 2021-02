Governo prorroga toque de recolher e autoriza abertura de academias no AM

De acordo com o governo, a decisão tem como base os dados analisados pelo Comitê Estadual de Enfrentamento da Covid-19, que aponta a necessidade de manutenção das restrições devido aos números relativos a internações e de transmissão do novo coronavírus. Até sexta (26), o total de infectados era 313.911.

De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), a taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus também ainda requer atenção.

A FVS-AM aponta, ainda, manutenção de tendência de queda na média móvel de casos da Covid-19. Em 14 dias, até o dia 24 de fevereiro, o número de casos caiu 21% no Amazonas. Já a média móvel de óbitos pela doença teve redução de 19% no mesmo período.

As medidas de restrição contra à Covid-19 estão em vigor desde o dia 2 de janeiro, após o Amazonas registrar um segundo surto da doença, com recordes de casos, internações e mortes em decorrência do novo coronavírus. Desde o começo do mês, as medidas passam por flexibilização.