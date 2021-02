Gui Napolitano diz que recebeu conselhos de Nicole Bahls após o ‘BBB’

Nicole Bahls e o ex-BBB Gui Napolitano se encontraram hoje durante as gravações do programa “Sensacional”, da RedeTV! No Twitter, o brother comentou o encontro e revelou uma curiosidade aos seguidores. Nicole o aconselhou após sua saída do BBB ano passado.

“Feliz demais em encontrar a Nicole! Uma pessoa que me deu conselhos logo depois que sai do BBB, foi muito importante! Carinho enorme por ela e pelo Bimbi”, escreveu ele, se referindo a Marcelo Bimbi, marido da influenciadora.

