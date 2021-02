Homem que sequestrava, torturava e matava suas vítimas é preso em Mâncio Lima

Com ele, policiais encontraram uma lista com nomes de possíveis novas vítimas

A Polícia Civil no município de Mâncio Lima prendeu na manhã deste domingo, 28, O. S. S., de 28 anos e operação conjunta com a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul.

O investigado responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, sequestro, tortura, ocultação de cadáver e por dois homicídios ocorridos na cidade de Mâncio Lima em coautoria com outros criminosos, que já se encontram presos.

Segundo o delegado coordenador da Delegacia de Mâncio Lima, José Obetânio, o criminoso preso hoje é de alta periculosidade e era encarregado de ceifar a vida de membros de outra organização criminosa.

No momento da prisão, policiais encontraram uma lista com nomes de pessoas que supostamente deveriam ser mortas por fazerem parte de facção rival.

As investigações apontam que essa lista foi obtida pelo criminoso ao torturar e depois matar um homem na Cohab do bairro São Francisco, em Mâncio Lima.

Após cometer uma série de crimes, o criminoso fugiu de Mâncio Lima, se escondendo nas cidades de Guajará(AM) e em Cruzeiro do Sul(AC).

Após um exitoso trabalho dos agentes de Policia Civil de Mâncio Lima e de Cruzeiro do Sul, coordenados pelos delegados José Obetânio e Rômulo Carvalho, foi possível chegar a uma casa no bairro Sabueiro em Cruzeiro do Sul e prender o investigado.

Após ser interrogado o preso foi conduzido ao presídio local e colocado à disposição da justica.

O delegado José Obetânio ressaltou que, o trabalho da Polícia Judiciaria se faz com cautela e convicção na busca por elementos comprobatórios que possam garantir a condenação pela justiça desses criminosos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários