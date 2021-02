Homem tem casa invadida e é agredido a coronhadas na Transacreana

Francisco de Souza Morais, 56 anos, teve a casa invadida e foi agredido com coronhadas na cabeça, na noite desta quarta-feira (24), no km 2 do Ramal do Nogueira, com acesso pelo km 15 da rodovia AC-90 (Transacreana), na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima foi surpreendida por dois homens que renderam Francisco e sua esposa. Os criminosos roubaram R$ 800 e um espingarda. Antes de sair, os bandidos deram duas coronhadas na cabeça do homem, que acabou desmaiando na hora. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

A esposa da vítima conseguiu ligar para a polícia e pedir ajuda. A Polícia Militar foi na casa e como Francisco estava desacordado foi colocado na viatura e levado até a estrada, onde foi transferido para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

