Horóscopo 2021: confira a previsão deste sábado para seu signo

Leão (23/07 – 22/08)

Negócios estarão aquecidos nesta Lua cheia. Aproveite para fazer compras, planejar investimentos e resolver assuntos financeiros. Inovações na carreira também entrarão no pacote. Caminhos de ganhar mais dinheiro ficarão iluminados. Troque uma ideia com amigos sobre as mudanças que deseja no estilo de vida e decida o futuro. Amor com cumplicidade e novos planos.Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em fevereiro