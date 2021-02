Horóscopo do dia: confira a previsão desta terça para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Dia de emoções fortes para você, já que a Lua transita pelo seu signo num aspecto tenso a Plutão. Tente não ficar tão reativo, mas busque encarar com um olhar mais disciplinado e profundo as situações que a vida lhe traz. Questões de trabalho, poder ou autoridade podem lhe desafiar emocionalmente, mas busque ponderar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Emoções subconscientes e profundas são mobilizadas. Algumas raivas guardadas podem vir à tona com força, mas lhe pedem disciplina e um olhar maduro. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça o tom mais impulsivo, mas é preciso cuidado. Busque entender com profundidade onde se limitou e não foi fiel a si mesmo para transmutar suas emoções.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções em relação a amigos, grupos e tudo que envolva mais pessoas podem lhe desafiar hoje. Busque objetividade para encarar tais estados emocionais. Seu contato com seu lado sombra tem sido intenso nos últimos anos pela posição de Plutão. Isto lhe traz a possibilidade de transmutar mesmo situações mais difíceis agora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe faz mais impulsivo, destemido e cheio de iniciativa por passar por Áries. Todavia, há uma quadratura a Plutão que mostra que, no seu caso, a relação com o outro pode desafiar seu senso de autonomia. Aprenda a conciliar o que for justo, mas também seja fiel aos seus propósitos pessoais. Um olhar maduro auxiliará nas relações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão mais selvagens, livres e expressivas. Todavia, questões pragmáticas e de poder material podem conflitar com essa necessidade emocional. Aprenda a viver o que manda seu coração, mas também cumprindo suas obrigações materiais que sejam justas. Um pouco de pragmatismo balanceará bem essa intensidade emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão profundas e se expressando intensamente. Tentar abafar o processo será pior. Busque saídas criativas para tal expressão, sem perder seu natural senso crítico e pragmático. Assuma seu lugar de poder de sua vida, deixando ir velhos hábitos emocionais nocivos e sendo fiel à sua consciência antes de tudo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão emocional com o outro se faz alta, todavia será preciso ter um maior tom de seriedade e profundidade nisto. Se o comportamento do outro lhe tira do sério, perceba até onde você deu brecha para isso. Plutão tem lhe aprofundado em suas emoções pessoais e lhe pede que saia do lugar de ser agradável para ser verdadeiro com o outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções lhe impelem ao trabalho e serviço intensamente. Todavia, questões comunicativas ou mentais podem lhe desafiar. Pode ser que tenha que colocar limites justos nas relações de trabalho ou mesmo nos seus hábitos e rotinas. De qualquer modo, aprenda a ter mais objetividade e não sair do sério quando a vida traz imprevistos ou desafios.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de expressão criativa e pessoal se faz alta, mas questões pragmáticas e financeiras podem lhe desafiar. Aprenda a fazer bom uso de suas possibilidades, independente de seu orçamento. Também é desafiado a usar mais de sua criatividade para angariar mais recursos. Aprenda a conciliar visão e materialização.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções pessoais e familiares estão intensas neste período e sua visão sobre elas pode ser muito transformadora. Raivas ligadas à falta de individualidade e espaço pessoal nas relações familiares ou afetivas lhe mobilizam num senso de autoaprimoramento e limites. Saiba também viver suas emoções na justa medida, sem exageros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há grande necessidade de expressar emoções reprimidas, mas será preciso disciplina para não fazer isso de forma destrutiva ou explosiva. Busque reconhecer suas próprias emoções, medos e inseguranças. A partir disso, seja fiel ao expressar o que sente, mas sob o crivo da maturidade e disciplina. Emoções que pedem senso de praticidade e razão.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções podem estar mais intensas, em especial se sentir que alguma pessoa pode estar lesando seu senso de valor pessoal e espaço. Saiba estabelecer limites claros e justos nas relações, na vida online e nas amizades e grupos. Aprenda também a doar para todos na medida dos seus limites e possibilidades, mas se respeitando acima de tudo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com

