Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essa sensação de abismo não é coerente com os acontecimentos, porque está tudo andando da melhor maneira possível. Essa sensação de abismo é o medo de perder o controle, de não saber o rumo de nada do que acontece.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pessoas, por mais complicadas que sejam, é com elas que você terá sempre de transitar por entre o céu e a terra. Por isso, suas vontades hão de ser temperadas com as necessidades que surgem da fonte do bem comum.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Vontade de se expor não há, mas há a necessidade disso, portanto, não há muita escolha, as obrigações mandam e ponto final. A alma, no entanto, se insurge contra a obediência cega. Os resultados estão em andamento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Algumas pessoas ajudam você a ampliar a visão do cenário em que acontece tudo, enquanto outras pressionam para o estreitamento, para juízos severos. Ninguém está com a razão, tudo agora é ponto de vista, uma opinião.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No mesmo lugar do medo está a coragem, é isso que você deve lembrar nesses momentos em que o estômago embrulha de vertigem. Nessa vertigem original você recuperará o fio da meada da coragem, e aí acontece a reviravolta.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Encontrar a pessoa certa é a questão, e o assunto se torna, então, sair da questão para a busca propriamente dita, para que a teoria se torne prática o mais rapidamente possível. Busque e encontre a pessoa certa, é isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pressões que sua alma suporta são enormes, mas são provindas, na sua maior parte, da arquitetura de seus pensamentos, do ponto de vista que lhe serve de suporte para imaginar que a única realidade seja essa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A força que derruba é a força que levanta, tudo é relativo aos ciclos de vida e sua incessante manifestação. Importa agora que você acompanhe esse movimento tomando iniciativas e empreendendo novos caminhos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Finalizar e começar de novo, tudo se manifesta ciclicamente, é assim que as coisas são. No meio das ondas inevitáveis da vida, você brande sua força de vontade e orienta seus pensamentos na direção que quiser.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Experimente tudo, menos ficar na quietude passiva, aguardando que a vida aconteça. Experimente você tomar todas as iniciativas pertinentes a cada situação, veja a riqueza dos resultados obtidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As certezas interiores são implacáveis, o que você pensa é exatamente o que acontece, uma sincronia entre a vida interior e a exterior. Isso muda todo o jogo, novas estratégias precisam ser construídas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que é combinado, que combinado fique, mas nunca se sabe o que as pessoas interpretam sobre aquilo que é combinado. O humano continuará sendo uma plataforma imprevisível, nem sempre no bom ou mau sentido.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários