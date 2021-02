Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul registra 3 mortes por coronavírus em 24 horas

O anúncio foi feito pelo boletim diário que foi divulgado. As vítimas fatais tinha 66, 73 e 79 anos

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, especializado no atendimento de pessoas com coronavírus, registrou 3 mortes pela doença nesta quinta-feira (11).

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são pelo menos 20 pacientes internados, sendo que 15 deles são de Cruzeiro do Sul, 3 de Mâncio Lima, 1 de Ipixinua e outro de Marechal Thaumaturgo.

Ao todo, são 95 pacientes internados na UTI e nos leitos comuns.

