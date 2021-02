Iaco continua subindo e águas já estão invadindo Prefeitura e praça de Sena Madureira

O Rio Iaco em Sena Madureira continua subindo. Às 16h desta sexta-feira (19) o manancial apresentou 17,79m, marcando a elevação de 3 centímetros em relação à medição das 13h, quando o manancial estava com 17,76m.

As águas do Iaco já tomam boa parte da cidade e, segundo o vídeo enviado por Célio Texeira, mostram que já estão invadindo a Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Avelino Chaves, principal do município.

Outro vídeo mostra a água já na Praça Central. A energia já foi desligada em algumas partes da cidade, entre elas a Rua Siqueira Campos e a expectativa é que todo o Centro de Sena Madureira fique sem energia por tempo indeterminado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários