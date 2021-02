Ifac promove campanha para ajudar vítimas das cheias na capital e interior do Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está realizando campanha para ajudar as vítimas das cheias que vem atingindo diversos municípios no estado. A ação visa arrecadar donativos para pessoas que tiveram de sair de suas casas devido às alagações em Rio Branco, Cruzeiro do Sul Sena Madureira e Tarauacá.

Na capital acreana, o nível das águas do Rio Acre ultrapassou os 15 metros e fez com que pelo menos 174 famílias saíssem de suas casas. Em Sena Madureira, o transbordamento do Rio Iaco alcançou 17 metros nesta semana, deixando mais de 100 famílias desabrigadas. Em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá, que alcançou os 14,32 metros nesta semana, atinge mais de 8 mil famílias, com pelo menos 600 pessoas abrigadas em alojamentos organizados pela prefeitura. Em Tarauacá a situação também é grave, com a cheia atingindo 70% da cidade.

Diante das dificuldades enfrentadas pela população por causa das cheias e agravadas pela situação da pandemia de Covid-19, servidores e estudantes do Ifac decidiram iniciar campanhas para arrecadar alimentos, produtos de higiene, roupas, entre outros itens para as vítimas das alagações, especialmente entre as famílias de alunos e servidores.

Fotos: Casa de servidor em Tarauacá / Servidores entregando donativos em Sena Madureira

Veja como ajudar!

Em Rio Branco, os servidores estão se mobilizando por meio do projeto de extensão “Alimento na mesa”, arrecadando alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza e roupas, com foco nas famílias de alunos afetados pela alagação. Quem tiver interesse em ajudar, pode entregar sua doação no protocolo do campus Rio Branco, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h. As doações também podem ser feitas por transferência bancária para a coordenadora do projeto, a servidora Quelli Maria Nascimento, nos seguintes dados: Banco do Brasil – Agência: 2359-0, Conta corrente nº 70161-0, ou pela chave PIX 96762861253.

Do campus Sena Madureira, até o momento 47 alunos encontram-se desabrigados pela cheia. Com foco nesses estudantes e suas famílias, os servidores estão se mobilizando para arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal, água, roupas, máscaras e álcool. Interessados em ajudar podem levar a doação até o campus do Ifac em Sena Madureira ou entrar em contato pelo número (68)99977-5110 e algum servidor irá buscar a doação. Também estão sendo aceitas doações por transferência bancária em nome de Edeclan Damasceno Silva pela chave PIX 76369234249.

Em Cruzeiro do Sul, os estudantes do técnico integrado no Ifac estão se organizando com a atlética da Universidade Federal do Acre – Campus Floresta. A ação visa ajudar as famílias atingidas com a cheia do Rio Juruá na arrecadação de alimentos, kits de higiene e kits Covid. O ponto de coleta é o Projeto Rondon que fica perto do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS). As doações serão recebidas no horário das 8h às 16h. A estudante Wiliane Pinheiro está responsável pela iniciativa no campus.

O campus Tarauacá começou a abrigar famílias atingidas pela cheia do rio. Para apoiar essas pessoas, os servidores estão com campanha para ajudar com a compra de alimentos. Quem quiser ajudar, pode fazer uma transferência para Marivan da Silva Davi, pela chave PIX 52790282234.

“Temos acompanhado o que vem acontecendo com as famílias atingidas pelas chuvas e cheias dos rios no Acre. Por isso, o Ifac tem se mobilizado para realizar ações que auxiliem a comunidade, como também nossos estudantes e servidores que foram vítimas da alagação. Exemplo disso, são as arrecadações de doações nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, que serão repassadas aos atingidos pelas chuvas e cheias dos rios. Juntos, servidores e estudantes têm contribuído para que esse sentimento de solidariedade se estenda a todos e possamos ajudar cada vez mais pessoas”, comentou a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos.

Outras ações para apoiar os alunos e suas famílias também serão realizadas no âmbito da Reitoria, conforme garantiu a gestora: “Além das arrecadações, o Ifac também está trabalhando na elaboração de documentos que irão auxiliar os campi, no que se diz respeito ao calendário acadêmico e ações relacionadas à assistência estudantil.”