Igarapé transborda e alaga rodovia que liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves

No final da tarde deste sábado (13), o Igarapé Santa Rosa transbordou e alagou a rodovia AC-405.

A estrada passa pela vila Santa Rosa e liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves, no interior do Acre.

O governador Gladson Cameli se solidarizou com as famílias e colocou o governo do Estado à disposição das famílias e da prefeitura.

“Me solidarizo com as famílias atingidas e coloco o Estado à disposição da Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, disse o chefe do executivo.

