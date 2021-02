Igarapés têm vazante, mas previsão de chuvas preocupa quanto a novos transbordamentos

Segundo a Defesa Civil, as famílias desabrigadas já estão retornando para suas casas

O coordenador da Defesa Civil, major Cláudio Falcão, declarou ao ContilNet neste domingo (7), que os principais igarapés da cidade estão apresentando vazante após a enchente que atingiu cerca de 370 famílias.

De acordo com Falcão, a maioria das famílias que haviam sido desabrigadas já estão retornando às suas residências. “Elas estão tendo o apoio da equipe da Defesa Civil e de assistência social”, argumentou.

Segundo ele, apesar da vazante, existe uma previsão de chuvas nas 24 horas o que pode ocasionar uma nova enchente nos bairros da cidade. A cheia atingiu 30 bairros. No bairro Conquista, Bairro da Paz, Universitário, Procon e São Francisco, as águas já baixaram e as famílias estão em processo de limpeza.

Nos últimos dois dias, choveu mais de 100 milímetros na capital acreana. O esperado para todo o mês de fevereiro é de um acumulado de 292 milímetros.

Entre os igarapés que transbordaram estão o São Francisco, Dias Martins, Batista e o Pinicão.

Veja fotos tiradas pela reportagem do ContilNet neste domingo:



