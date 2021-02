Igreja no AC cria campanha para ajudar famílias atingidas pela enchente em Rio Branco

A congregação Sal da Terra para as Nações, situada no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, resolveu fazer uma campanha para ajudar as famílias que foram atingidas com a enchente nos últimos dias.

Os interessados podem doar qualquer quantia em dinheiro, tábuas para construção de espaços de abrigo e alimentos.

A representante do grupo, Uaina Isaura disse que a prioridade é atender as pessoas que estão numa situação mais comprometedora.

Quem deseja dor qualquer quantia, pode fazer transferência ou depósito bancário: Agência 2359-0/Conta Corrente 18019-X/ Banco do Brasil.

Os que querem doar tábuas ou alimentos podem entrar em contato com a Uaina pelo (68) 99989-0975.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários