Imaculada Conceição, padroeira de Sena Madureira

Morador enfrenta as águas do Rio Iaco com muita fé

Um morador de Sena Madureira, uma das cidades mais castigadas pelas enchentes no Acre, enfrenta as águas do Rio Iaco com muita fé. O flagra é do fotógrafo Marcos Vicentti.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários