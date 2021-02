Irmão desabafa sobre saúde de Anitta e nega rumores de covid-19

Renan Machado postou a foto do exame que a cantora realizou quando deu entrada em uma clínica do Rio de Janeiro, na quarta (17/2)

Renan Machado usou as redes sociais para desmentir rumores de que a irmã, Anitta, estaria hospitalizada com Covid-19. A cantora foi internada na última quarta-feira (17/2) após ser acometida por uma grave intoxicação alimentar, de acordo com a assessoria de imprensa.

No entanto, especulações de que a artista estaria infectada com o coronavírus tomaram a web. Renan negou os boatos e pediu respeito ao momento delicado.

