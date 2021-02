Jacaré gigante é abatido após atacar atacar canoa para abocanhar cachorro em Sena

O IGarapé Cafezal fica dentro da cidade de Sena Madureira e acaba sendo represado pelas águas do Rio Iaco

Um pescador cujo nome não foi revelado abateu na tarde de terça-feira (23), um jacaré nas águas do Igarapé Cafezal, em Sena Madureira.

De acordo com informações, o morador estava pescando quando o jacaré atacou a canoa de pequeno porte na tentativa de abocanhar um cachorro que estava dentro da embarcação. Temendo que algo de pior ocorresse, o mesmo se viu praticamente obrigado a realizar o abate.

Fotos enviadas ao repórter Jota Cavalcante, do Canal Zap, mostram que o réptil realmente impressiona por seu tamanho e não é comum ser encontrado dentro do Cafezal, mas por conta da cheia do rio Iaco acabou surgindo.

