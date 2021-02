Jarude quer que prefeitura informe sobre vacinação contra a Covid-19 diariamente

Segundo o portal do Governo do Estado, a capital acreana recebeu 9.516 de doses da CoronaVac

O vereador Emerson Jarude (MDB) apresentou nesta quinta-feira, 11, um projeto de lei que obriga a Prefeitura de Rio Branco a divulgar informações diárias sobre a vacinação contra a Covid-19.

O projeto prevê a divulgação do plano de vacinação municipal, boletim semanal das metas vacinais atingidas, implantação do ‘vacinômetro’, número de doses disponíveis, além de ampla campanha de vacinação.

“A população precisa ter acesso a essas informações, já que é obrigação do município dar publicidade e transparência para ações executadas por sua administração, independente da área. Qualquer atividade deve ser divulgada para que todos acompanhem o processo, e saibam em que fase da vacinação nós estamos. Pelo que tenho acompanhando, as informações como pontos de vacinação, número de doses e público-alvo, ainda não está chegando para todos”.

Segundo o portal do Governo do Estado, a capital acreana recebeu 9.516 de doses da CoronaVac. Nesta primeira fase, o público-alvo compreende pessoas com mais de 90 anos, população indígena vivendo em terras indígenas homologadas e não homologadas, trabalhadores da Saúde Indígena, idosos acima de 80 anos acamados e trabalhadores em Saúde.

