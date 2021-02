Jesus Sérgio solicita ao Ministério da Saúde prioridade na vacinação em massa no Norte

A nova variante do vírus já circula no Amazonas e pode disseminar facilmente por regiões de difícil acesso

Diante do avanço da nova cepa do coronavírus no Brasil, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta quarta-feira (17), um requerimento para o Ministério da Saúde, onde solicita prioridade na vacinação dos estados da Região Norte.

No requerimento, o parlamentar destaca o caráter de urgência na realização da cobertura vacinal em massa contra a Covid-19, uma vez que a nova variante do vírus já circula no Estado do Amazonas e pode disseminar facilmente por regiões de difícil acesso e assim dificultar o combate à Covid-19.

Ainda no documento, Jesus Sérgio relata que segundo informações da equipe médica que está à frente do Hospital de Campanha da Região do Juruá, a nova cepa do coronavírus que circula em Manaus foi detectada em um paciente de Cruzeiro do Sul, e isso seria a causa do contágio maior entre os jovens e aumento da gravidade dos casos e internações que vem ocorrendo nos hospitais do Acre.

“É muito importante que o Ministério da Saúde priorize a vacinação em massa nos estados da Região Norte, deslocando um maior número de doses da vacina, permitindo assim a cobertura completa da população em menor tempo, ação que vai ajudar todo o país no controle do coronavírus de maneira mais rápida e com menor perda de vidas em todo o Brasil”, afirmou Jesus Sérgio.

