Jojo Todynho celebra 24 anos solteira: ‘Não me falta macho, mas gosto de viver livre’

Ela acabou de fazer 24 anos e está ainda mais madura. Dona do hit ‘Que tiro foi esse?’, Jojo Todynho já não tem mais os mesmos sonhos e objetivos de uma vida a dois de quando tinha quando estouruou no cenário nacional. Namoradeira desde a adolescência, ela queria casar e formar uma família. Mas isso passou.

“Eu vivo solteira, não quero ninguém, não tenho paciência. Já fui casada, o que não me falta é macho, mas sou pássaro, gosto de viver livre, não gosto de dar satisfação em casa. Não me vejo com esse comprometimento”, justifica ela.

Solteira sim, sozinha nunca, em breve a cantora terá outra vez a companhia da avó em casa. Cria de Bangu, na Zona Oeste do Rio, Jojo vai se mudar para uma casa na Taquara, também na Região Oeste. A avó vai junto. “Saiu [uma notícia]: ‘Jojo Todynho compra mansão’. Que mansão a pessoa compra com R$ 1,5 milhão? Eu já tinha comprado a minha casa e, quando saí do programa, fui lá e quitei. Não comprei uma mansão, é uma casa grande, confortável, na Taquara e agora minha avó vai morar comigo”, conta ela.

Jojo Todynho comemora 24 anos livre, leve e solta Foto: Pedro Dimitrow/ reprodução instagram

A personalidade forte que a fez ganhar um reality show não é de agora. Na infância e adolesência, Jojo sempre demonstrou que não tinha medo de dizer o que pensa. “Fui criada com muita sinceridade, muita verdade, e busco isso nas pessoas. Se esse meu jeito de falar parece arrogância, prepotência, que pareça. Se ser falso é sinônimo de educação, que eu seja mal-educada. Não faço questão de agradar ninguém. Não tenho dificuldade nenhuma em falar não”, avalia ela. Por ser uma espécie de conselheira das amigas, quer fazer faculdade de Psicologia: “Sempre fui conselheira de todo mundo, gosto de cuidar”, planeja Jojo, que está na capa da Revista J.P deste mês.

